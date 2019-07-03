ВТБ завершил проект по построению собственного ИТ-облака

ВТБ объявил о завершении стратегического проекта по построению собственного ИТ-облака. Создана единая платформа гибкого управления ИТ-инфраструктурой, которая позволила оптимизировать стоимость ИТ-ресурсов и ускорить процесс их предоставления.

В ходе реализации проекта сформирован и автоматизирован каталог облачных услуг, которые включают IaaS- (инфраструктура как услуга) и PaaS- (платформа как услуга) услуги.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова отметила: «Построение собственного частного облака – стратегически значимый ИТ-проект для ВТБ. С его помощью мы не только повысили производительность и отказоустойчивость наших ИТ-систем, но и внедрили механизм управления затратами для внутренних заказчиков. Мы планируем и дальше наращивать использование облачных ресурсов, чтобы ускорить решение бизнес задач за счет скорости предоставления инфраструктурных мощностей, а также масштабируемости ИТ-систем на возрастающие объемы финансовых операций».

Один из ключевых результатов – это рост производительности информационных систем и повышение отказоустойчивости инфраструктуры после ее миграции на новую платформу частного облака. В ходе проекта выполнена миграция более 200 ИТ-систем, в том числе ТОП-50 критичных систем.

По итогам реализации проекта общая экономия на операционную деятельность ИТ-систем ВТБ составила 920 млн руб. Стоимость владения сократилась за счет снижения издержек на поддержку и модернизацию старого оборудования. Проект был запущен в феврале 2017 г.