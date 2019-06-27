«Почта банк» масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все свои точки обслуживания

«Почта банк» и Visionlabs сообщили, что до конца 2019 г. внутренняя биометрическая идентификация с помощью распознавания по лицу будет действовать во всех точках обслуживания «Почта банка», которых насчитывается более 18 тыс. по всей стране. Во всех флагманских клиентских центрах банка (более 400) и точках обслуживания в отделениях «Почты России», где работает сотрудник банка, эта технология применяется уже давно. До конца 2019 г. планируется масштабировать ее на те почтовые отделения, где финансовые услуги предоставляет агент банка – сотрудник почты. Уже закуплено необходимое оборудование и ведутся технические работы. Общая сумма инвестиций во внедрение и масштабирование проекта составила около 100 млн руб. с учетом стоимости оборудования, технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности

«Почта банк» применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе Visionlabs LUNA и предназначена для защиты от мошеннических действий и неправомерного доступа к счету как в отделениях, так в ДБО. Образец изображения лица каждого клиента записывается при первом визите в банк, и в дальнейшем этот слепок используется для его идентификации как дополнительный фактор наряду с предъявлением паспорта.

Масштабирование технологии на широкую сеть почтовых отделений стало возможным благодаря переходу на новую биометрическую платформу компании Visionlabs. Система позволяет встроить биометрию в процесс обслуживания клиента, не отнимая у него лишнее время. Для снижения риска мошенничества дополнительно используется Liveness – комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой — реальный живой человек, а не фотография или манекен.

«Внедрение дополнительной биометрической идентификации клиентов позволяет существенно повысить безопасность проводимых операций – как в дистанционных каналах, так и при обслуживании в отделениях. Всем клиентам мы поясняем, с какой целью мы их фотографируем и как будет использоваться фото. Очень важно, что в данном случае идентификация по фото – это не единственный способ аутентификации гражданина, а дополнительная защита наряду с документами, удостоверяющими личность. Система дает стопроцентную защиту в случае, если мошенник использует поддельный или утерянный паспорт. Благодаря ей только за прошлый год нам удалось предотвратить несколько тысяч потенциально мошеннических действий», – сказал Андрей Шурыгин, руководитель дирекции биометрических технологий «Почта банка».

«Мы отрабатывали несколько сценариев работы системы, первый — это доступ к карточке клиента при обращении в банк. Обслуживание начинается с распознавания лица и в среднем сокращает время обслуживания клиента на 40-50 секунд, при этом сохраняя высокий уровень безопасности. И второе – подтверждение операции сотрудников, очень важно обеспечивать не только мониторинг клиентов, но и сотрудников банка. В целом интеграция системы распознавания лиц в банках также позволяет экономить на SMS-подтверждениях и повышает уровень безопасности, а клиентам не нужно помнить пароль, пароль — это ваше лицо», – сказал Александр Ханин, генеральный директор Visionlabs.

В мобильном приложении «Почта банка» клиенты могут с помощью селфи самостоятельно подтверждать нетипичные операции (например, переводы на чужие карты или физическому лицу в другой банк, нетипичные по суммам переводы, оплата покупок или услуг в интернете, закрытие вклада раньше срока и т.д.), что существенно повышает безопасность использования ДБО.

Кроме того, применение биометрии – надежная защита от внутреннего фрода. Доступ к счету клиента и все операции сотрудник банка в отделении может провести только при личном присутствии клиента и после его идентификации по фото, таким образом полностью исключается несанкционированный доступ к счетам.

Биометрические шаблоны клиентов хранятся в банке в оцифрованном виде и отдельно от персональных и паспортных данных. номеров телефона, что надежно защищает их как от внешних угроз, так и от внутреннего вмешательства.

«На сегодняшний день не существует даже теоретической возможности, чтобы из биометрических данных можно было восстановить фотографию, голос или отпечаток пальца. Эта особенность делает практически бессмысленным воровство или подделку этих данных», – отметил Андрей Шурыгин.