Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени

Банк «Восточный» и Glowbyte представили проект по развитию комплекса решений интерактивного маркетинга на базе решений SAS RTDM (Real Time Decision Manager) и SAS ESP (Event Stream Processing). Новая платформа позволяет формировать банковские предложения в режиме реального времени и с учетом текущего поведения клиента, истории его взаимодействия с банком, платежеспособности и уже используемых продуктов. Теперь банк сможет проводить интерактивные маркетинговые акции, которые позволяют мгновенно реагировать на действия клиента и создавать релевантные для него предложения.

Внедрение новой платформы проходило в два этапа, в рамках которых были проведены испытания корректности работы заложенных алгоритмов, интеграция программного обеспечения банка с модулями SAS, исследования сценариев для различных сегментов клиентов и прочее. Теперь банк «Восточный» может самостоятельно разрабатывать, тестировать и запускать персонализированные кампании для клиентов на основе данных по транзакционной активности.

Используя платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени, банк «Восточный» планирует повысить качество клиентского сервиса и увеличить объем продаж продуктов и услуг до 30%. В банке уверены, что подобранные в онлайн-режиме предложения, сформированные на основе индивидуальных событий по клиенту, повысят лояльность клиентов.

«Повышение скорости реагирования на потребности клиента является приоритетной задачей, которая будет определять дальнейший вектор развития CRM в банке "Восточный". Уже на первом этапе реализации проекта выявлены сегменты клиентов, которые активно откликаются на акционные кампании банка благодаря точным коммуникациям, которые происходят в нужном месте в нужный момент. Дальнейшее развитие комплексов SAS RTDM и SAS ESP в банке «Восточный» будет, прежде всего, строиться на увеличении точек контакта с клиентами и повышении функциональности, в том числе за счет внедрения геотаргетинга, управления лимитообразованием и прочего», – отметил Кирилл Сократов, директор по работе с клиентами банка «Восточный».

«В банке "Восточный" уже существовала система формирования предложений для клиентских сегментов, но такие предложения не учитывали все данные о клиенте и работали только с имеющейся в хранилище данных информацией. Технологическая проблема состояла в том, как получить и применить актуальные данные по использованию клиентом продуктов банка. Теперь система может реагировать на покупки клиента в режиме онлайн, подбирая и формируя маркетинговые предложения в нужный момент и в нужном контексте. Мы рассчитываем, что система позволит выстраивать более доверительные и взаимовыгодные отношения между банком и клиентами», – сказал Евгений Тверитинов, руководитель практики Marketing Management компании Glowbyte Consulting.

В будущем объединенная команда банка «Восточный» и Glowbyte планирует развивать онлайн-коммуникации с клиентом за счет подключения новых каналов коммуникаций и источников данных.