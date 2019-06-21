ВТБ запустил коммуникационный пилот с Communigate Pro

Банк ВТБ начал пилотирование российской коммуникационной платформы Communigate Pro. Пилот проводится в рамках проекта по созданию единой корпоративной коммуникационной системы объединённого банка ВТБ. До конца года по итогам пилотирования будет принято решение о возможности его дальнейшей промышленной эксплуатации в банке.

Программное обеспечение Communigate Pro позволяет усовершенствовать работу электронной почты, передавать голосовые и видео-данные посредством технологии VoIP (IP-телефония). Коммуникационная платформа также предоставляет простую и открытую среду для разработчиков дополнительного функционала. Решение поддерживает различные операционные системы, включая все российские ОС, и работает в сетях с интернет протоколами IPv4 и IPv6.

Единое ядро платформы предоставляет заказчикам все сервисы одновременно в отличие от стандартного подхода интеграции нескольких решений между собой. Это позволяет экономить на инфраструктуре и обслуживании. Гибкий и открытый API Communigate Pro обеспечивает практически бесшовную интеграцию с другими программно-аппаратными решениями.

Руководитель департамента информационных технологий банка ВТБ Сергей Баранов отметил: «Построение современной ИТ-инфраструктуры – один из стратегических приоритетов ИТ-стратегии ВТБ на период до 2022 года. Мы планируем активно использовать и применять современные, хорошо масштабируемые технологии. Естественно, будем учитывать и наши планы по импортозамещению».