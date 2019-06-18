У клиентов Банк Русский Стандарт появилась возможность оплаты квитанций по QR-коду в Мобильном банке

Банк Русский Стандарт запустил функцию оплаты квитанций по QR-коду. Сервис уже доступен пользователям Мобильного банка RSB Mobile.

Новое технологическое решение позволило клиентам оплачивать услуги максимально комфортно и быстро. Использование QR-кода освободило пользователей Мобильного банка RSB Mobile от необходимости вводить платежные реквизиты. Услуга позволяет произвести оплату моментально: для этого требуется лишь отсканировать штрихкод платёжного документа с помощью камеры смартфона, после чего реквизиты автоматически появятся в нужных полях.

Функция оплаты квитанций по QR-коду проста в использовании, именно поэтому она доступна пользователям любой возрастной категории. Мобильный банк RSB Mobile - один из самых популярных дистанционных сервисов обслуживания Банка Русский Стандарт, в котором можно оплатить ЖКУ, штрафы ГИБДД, налоги, подписаться на госуслуги, а также задать любой интересующий вопрос сотруднику банка в специальном онлайн-чате.

«Русский Стандарт ввел возможность считывания QR-кода в Мобильном банке, поскольку за такими платежами будущее, это одна из важнейших ступеней современной эволюции финансовых технологий. Такие платежи для клиентов станут удобным аналогом классической оплаты телефоном, к которому привязана карта. Все, что потребуется покупателю – смартфон с установленным банковским сервисом. Сегодня люди уже привыкли оплачивать покупки телефоном с помощью приложений Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, хотя еще недавно эта опция казалась чем-то новым и непривычным. Сегодня каждая четвертая-пятая покупка оплачена смартфоном. Модель платежей по QR-коду также завоюет массовую аудиторию, которая сейчас все активнее мигрирует в безналичный мир. Простота использования оплаты по QR-коду привлечет не только молодежь, которая открыта для инноваций, но и представителей старших поколений, финансовая грамотность которых заметно растет», – отметил вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.