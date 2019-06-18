Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК

Банк Зенит разместил всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» ИТ-компании КРОК. Дата-центр категории Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability обеспечивает работу новой автоматизированной банковской системы (АБС), благодаря которой клиенты Банка Зенит получают непрерывный доступ к финансовым продуктам и услугам в любое удобное время в режиме 24/7. Реализация проекта также гарантирует надежную работу транзакционных систем, включая бизнес-критичные приложения.

В связи с переездом банка в 2019 г. в новое здание появилась потребность перенести инфраструктуру, не прерывая бизнеса. Для реализации этой задачи решение разместить централизованную инфраструктуру в ЦОД КРОК оказалось более выгодным, чем строительство собственного дата-центра или продолжение хранения данных в серверных помещениях, где охлаждение и энергообеспечение можно организовать лишь на уровне фактических возможностей центрального офиса банка.

Недавно надежность эксплуатации ЦОД «Компрессор» была вновь подтверждена сертификатом Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability консалтинговой компании Uptime Institute. Документ также свидетельствует о том, что ЦОД имеет ожидаемый уровень безотказной работы 99,982%. При этом «Компрессор» работает без единого дня простоя с момента открытия в 2011 г.

ЦОД «Компрессор» соответствует стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS. Благодаря этому заказчики КРОК могут быть уверенны в безопасности электронных финансовых операций. На сегодняшний день в дата-центре также разместили свои данные такие компании, как Нордеа банк, Банк Интеза, сервис путешествий «Туту.ру», Avon, Castorama, KDL и другие.

«В конце 2018 г. мы завершили крупный проект по переходу на новую АБС. В отличие от предыдущей, эта система работает в режиме онлайн — непрерывающейся связи с отделениями банка. Расположение серверов в высоконадёжном ЦОД, а также объединение всех наших коммуникаций в узлы связи «Компрессора» позволило банку обеспечить для АБС требуемый уровень доступности. Бесперебойная работа банковских систем позволяет предоставлять нашим клиентам более качественный сервис», — отметил заместитель руководителя блока ИТ Банка Зенит Дмитрий Коган.