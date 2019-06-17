Сбербанк представил свои решения в области искусственного интеллекта

Сбербанк представил на 36 Международной конференции по машинному обучению (International Conference on Machine Learning — ICML) свои решения в области искусственного интеллекта, разработанные банком и его партнерами.

В этом году банк стал серебряным партнером ICML — ведущей конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению, которая проходила в Лос-Анджелесе 9–15 июня 2019 года.

В своем выступлении «AI-трансформация Сбербанка», посвященном проектам Сбербанка в области искусственного интеллекта, Андрей Черток, управляющий директор Центра исследования данных, представил проект «7 минут», основанный на использовании AI-технологий, который позволяет принимать решение о кредитовании юридических лиц за несколько минут.

В ходе конференции спикеры Сбербанка приняли участие в официальной программе, а также инициировали общение экспертов на стенде банка, где все дни ICML проходила демонстрация проектов DS\AI и собственная программа коротких докладов.

На стенде также был представлен партнер Сбербанка — проект iPavlov. Создатели проекта представили DeepPavlov — открытую библиотеку для разработки диалоговых ассистентов. Эксперты из iPavlov рассказали о применении ИИ для решения бизнес-задач по автоматизации разработки диалоговых систем и анализа текста. iPavlov с командой МФТИ на днях вошли в шорт-лист Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 — международного соревнования среди университетов по созданию социального бота.

Демонстрация проекта Сбербанка — платформы для разработки и валидации моделей Sber.DS, рассчитанной как для опытных специалистов по ИИ, так и для бизнес-пользователей, не владеющих навыками программирования, — проходила во все дни работы ICML на стенде банка. Sber.DS имеет множество возможностей — от использования разработанных стандартных модулей для верификации гипотез до применения продвинутых методов моделирования.

Научная конференция ICML (Los Angeles, USA) от International ML Society — одна из крупнейших конференций, оказывающих большое влияние на мировые исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Проводится с 1980 года и является признанной мировой площадкой для встречи ведущих мировых экспертов в области DS\AI. В 2018 году ее посетило более 8000 экспертов отрасли со всего мира.