Банк Русский Стандарт начал сотрудничество с компанией «Инфосистемы Джет» в рамках поддержки высококритичной ИТ-инфраструктуры

Компания «Инфосистемы Джет» подписала контракт с «Банком Русский Стандарт» на поддержку ИТ-инфраструктуры сроком на 1 год. Соглашение позволит банку консолидировать управление ИТ-системами, повысить качество предоставляемых услуг и больше сосредоточиться на стратегических задачах.

Первым этапом перехода на модель «ИТ как сервис» стал тщательный аудит всех ИТ-систем банка. В процессе исследования интегратор предложил план модернизации, направленный на развитие инфраструктуры и бизнес-приложений.

Вторым этапом стало маппирование, то есть определение всех существующих связей между уровнями инфраструктуры, данных и приложений. Проведенная работа позволила составить карту информационного взаимодействия между системами и подготовить регламенты эксплуатации ИТ-ландшафта, задокументировать и согласовать планы работы ИТ-службы, а также сформировать кросс-функциональные команды поддержки со стороны интегратора.

ИТ-трансформация, запущенная в банке, позволит перейти на качественно новый уровень обслуживания клиентов и улучшить качество ИТ-сервисов. Выбор партнера по поддержке высококритичной инфраструктуры был не случайным. Банк Русский Стандарт сотрудничает с компанией «Инфосистемы Джет» с 2002 г., и за это время интегратор смог доказать свой профессионализм и знание банковской специфики, сохраняя оптимальный баланс качества услуг и их стоимости.

Первым результатом работы стало сокращение времени решения заявок и повышение доступности систем, что отразилось на качестве предоставляемых банком услуг. Благодаря оптимизации работы ИТ-службы банк сфокусировался на стратегическом развитии и запустил проекты по модернизации систем и их миграции на обновленную инфраструктуру.

«Наши услуги интересны банку потому, что сформированная команда специалистов выполняет повышенные требования в части доступности ИТ-систем и скорости их обслуживания. Банк получает удобный инструмент мониторинга предоставляемых ИТ-услуг и может рассчитывать на первоклассную экспертизу тех специалистов, которые работают над его задачами», — отметил Юрий Якушев, директор по продажам Центра банковских технологий «Инфосистемы Джет».