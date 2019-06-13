Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» Теперь в разделе «Платежи» появился сервис «Мои операции» - список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей.

Список формируется автоматически при помощи алгоритма, анализирующего историю платежей клиента. Система «запоминает» введенные ранее клиентом реквизиты и автоматически заполняет их при последующих оплатах.

Теперь для оплаты коммунальных и других услуг достаточно проверить сумму и подтвердить платеж.

После осуществления платежа чек сохраняется в истории операций. При необходимости его можно распечатать или отправить по почте.