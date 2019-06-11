Сбербанк внедрил безналичный расчет в 45 тыс. торгово-сервисных точек Петербурга

Северо-Западный банк Сбербанка обеспечил торговым эквайрингом более 45 тысяч торгово-сервисных точек Санкт-Петербурга.

На конец мая 2019 года объём средств, ежемесячно проходящих через терминалы Сбербанка, увеличился на 27% – до 60 млрд рублей по сравнению с маем прошлого года. Количество транзакций возросло с 61,7 млн до 82,3 млн в месяц.

По Северо-Западу на сегодняшний день эквайрингом Сбербанка пользуются клиенты более 140 тысяч торгово-сервисных точек, что на 22% больше прошлогоднего показателя за май. Ежемесячный оборот через терминалы Сбербанка достиг 130 млрд рублей при количестве транзакций 215 миллионов в месяц.

«Компании, шагающие в ногу со временем, понимают, какие возможности развития дает эквайринг: увеличение количества клиентов и снижение рисков, связанных с оборотом наличности. Сбербанк помогает клиенту не только с установкой оборудования, но и предлагает дополнительные сервисы и услуги с консультационной поддержкой для увеличения эффективности бизнеса, а также осуществляет обучение персонала предприятий необходимым навыкам работы» – сказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанк – директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

До конца 2019 года Северо-Западный банк планирует увеличить количество партнеров по эквайрингу до 180 тысяч предприятий по всей территории обслуживания.