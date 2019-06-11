Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными. Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.

Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 руб. и не более 1000 руб. В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.

Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем, сервис станет доступен всем клиентам в Сбербанк Онлайн.