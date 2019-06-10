СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей своих клиентов. Банковскую карту смогут получить дети с 6 лет в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей, а с 14 лет – основную карту.

Согласно п.1 ст. 26 ГК России несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Согласно п.1 ст.28 ГК России за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

От 6 до 14 лет банк выпускает карты только в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей. А с 14-летнего возраста, когда у ребенка уже есть паспорт, возможен будет выпуск основной карты при получении согласия родителя. По картам можно установить лимиты как на снятие наличных, так и на безналичные операции, а также подключить номер смс-информирование кому-либо из родителей для контроля расходов по карте. Если родители переживают, что ребенок потратит деньги на покупки в интернете на ненужные вещи, можно подключить их номер телефона для получения одноразовых паролей для оплаты в интернете.

В самое ближайшее время банковские карты СИНКО-банка для детей можно будет «привязать» к Apple Pay и Google pay, а значит, подростки смогут всегда иметь карту в телефоне или на «умных» часах прямо на руке.