РАМ Банк завершил миграцию на мощности ПЦ «КартСтандарт»

Команды процессингового центра «КартСтандарт» и РАМ Банка завершили проект по миграции эмиссионного портфеля кредитной организации, представленного картами международной платежной системы Visa, а также ПВН-терминалов и банкоматной сети на мощности независимого оператора процессинговых услуг.

В результате миграции РАМ Банк также сменил и спонсора в платежных системах, перейдя под спонсорство РНКО «Платежный Центр», что позволяет кредитной организации вести деятельность в следующих статусах: косвенный участник в платежной системе «МИР» и ассоциат Visa.

«Переход на новый процессинг создаст конкурентные преимущества для банка, позволит развить существующие карточные продукты и расширить спектр оказываемых услуг», – отметила председатель правления РАМ Банка Наталья Асанович.

В ближайшей перспективе банк планирует увеличение эмиссионного портфеля, а также реализацию совместно с «КартСтандарт» ряда проектов, нацеленных на развитие карточных продуктов и расширение пула клиентских сервисов.