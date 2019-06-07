Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями

«Цифровые банковские платформы» (APIBank), резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», подписала Меморандум о сотрудничестве с Россельхозбанком (РСХБ). Церемония состоялась в присутствии председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. Подписи под документом поставили генеральный директор APIBank Алексей Петров и председатель правления РСХБ Борис Листов.

Меморандум направлен на создание технологических Open Banking-решений на базе платформы APIBank для взаимодействия РСХБ, финтех-сервисов и провайдеров небанковских услуг. Это позволит Банку совместно с партнерами разрабатывать новые стратегические бизнес-модели и продукты для реального сектора экономики и сельского хозяйства стран БРИКС и Евразийского экономического союза. Кроме того, доступ финтех-сервисов к финансовой инфраструктуре Россельхозбанка будет содействовать созданию перспективных решений для развития цифровой экономики страны в целом.

Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково», отметил: «Сотрудничество резидента “Сколково” с одним из крупнейших участников российского банковского рынка ‒ Россельхозбанком ‒ открывает большие возможности для развития инициатив в рамках концепции Open Banking. Мы рады поддержать это партнерство и ожидаем, что оно станет продуктивным. Уверен, что финтех-решения, которые создадут РСХБ и APIBank, будут востребованы в реальном секторе экономики».

Борис Листов, председатель правления Россельхозбанка, сказал: «Финансовые технологии очень быстро развиваются. Это, в первую очередь, отражается на розничном бизнесе. У нас значительная доля в розничном сегменте банковского рынка и нам просто необходимо соответствовать всем требованиям сегодняшней цифровой реальности. Кредитный портфель физических лиц РСХБ составляет 427 млрд рублей. Объем привлеченных средств превышает 1 трлн рублей. Уверен, что сотрудничество с финтех-компанией Фонда “Сколково” придаст импульс цифровой трансформации Россельхозбанка».

Алексей Петров, генеральный директор компании «Цифровые банковские платформы», отметил: «Россия – в числе лидеров по развитию, а главное внедрению технологий в финансовом секторе. Но в части Open Banking мы пока отстаем от мирового опыта. Я уверен, что развитие Open Banking выведет нашу банковскую индустрию на новый уровень, где все более важным становится стандартизирование и регулирование этой области, введение общих для всех правил игры, аналогичных европейской платежной директиве PSD2».