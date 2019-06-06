Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России

Xiaomi и Masterсard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, подписали Лю Ли, глава технологического подразделения Xiaomi Financial, и Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст российским пользователям мобильных устройств Xiaomi и держателям карт Mastercard возможность с удобством осуществлять покупки, а также получать различные бонусы и привилегии. Mi Pay будет совместим с новыми моделями смартфонов и носимыми устройствами Xiaomi, поддерживающими NFC.

«С момента официального прихода Xiaomi в Россию в 2016 г. мы стремимся дарить нашим Mi-фанам потрясающие впечатления от использования наших продуктов, – отметил Лю Ли, глава технологического подразделения Xiaomi Financial. – Сегодня мы выводим нашу связь с пользователями на новый уровень благодаря партнерству с Mastercard, запуская удобную и безопасную платежную систему Mi Pay».

«Mastercard ведет бизнес в России более 20 лет, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны передовые решения глобальной платежной индустрии. Мы рады, что держатели карт Mastercard в нашей стране смогут воспользоваться новым сервисом Mi Pay, и что у пользователей смартфонов Xiaomi, число которых постоянно и быстро растет, появится новая возможность удобно и безопасно оплачивать покупки, – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. – Россияне очень восприимчивы к инновациям, и как показало наше исследование, почти 70% опрошенных уже считают смартфон самым удобным инструментом для бесконтактной оплаты».

Транзакции, совершенные через Mi Pay, защищены самыми передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности, в частности – технологией токенизации. Платформа токенизации Mastercard позволяет интегрировать в мобильные платежные сервисы высокий уровень защиты. При использовании карты Mastercard в Mi Pay, ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Xiaomi, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо этого при подключении карты Mastercard к сервису Mi Pay создается уникальный токен – 16-тизначная комбинация цифр, привязанная именно к приложению на определенном устройстве.

В России Masterсard представила бесконтактную технологию оплаты в 2008 г., а возможность оплаты в одно касание смартфоном – в 2012 г. В 2016 г. в России с Mastercard впервые начал работать сервис токенизации и в результате держатели карт Mastercard получили возможность пользоваться Apple Pay, Samsung Pay, а затем им стал доступен и Google Pay.

Xiaomi официально вышла на российский рынок в октябре 2018 г. В общей сложности в России работают 29 официальных магазинов Mi Store, функционирующих в 20 городах страны. Не ограничиваясь только смартфонами, компания поставляет на российский рынок широкий спектр продуктов, включая фитнес-браслеты, ноутбуки и устройства для умного дома.