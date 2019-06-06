Sberbank Private Banking представил платформу для консолидации данных из разных банков

Sberbank Private Banking первым в России представил платформу нового поколения для анализа и консолидации портфельных данных в разных private банках мира в едином окне. Инновационное решение, разработанное швейцарской fintech-компанией, позволяет клиентам, чей инвестиционный портфель диверсифицирован в различных банках, видеть полную картину своих активов.

Данные передаются исключительно с согласия клиента — с помощью открытых API и облачных технологий, которые сегодня широко применяются даже в такой консервативной и закрытой отрасли, как private banking. Для подключения к платформе необходимо зарегистрироваться в системе, получить учетную запись и оформить согласие на передачу данных в систему во всех банках, клиентом которых он является.

К платформе уже подключены ведущие private банки мира, включая Julius Bar, UBS, Credit Suisse, Rothschild, HSBC, Pictet и многие другие. Sberbank Private Banking первым в России предоставляет этот сервис клиентам.

Консолидированные данные по портфелю клиента из разных банков поступают ежедневно по защищенному каналу с соблюдением строжайших мер безопасности. Вся информация не только зашифрована, но и хранится в обезличенном виде. Платформа и все данные размещаются в data-центрах Swisscom и Microsoft, которые проверяются более 40 раз в год и соответствуют сертификатам ISO и SOC. Для каждого клиента создается выделенная база данных, обеспечивающая полную изоляцию информации. Платформа соответствует законодательству ЕС (положение об общей защите данных).

Решение не требует установки специальных программ и настройки. Доступ к данным возможен с любого устройства, подключенного к интернету: компьютера, ноутбука, планшета, мобильного телефона. Удобный и понятный интерфейс позволяет проводить анализ эффективности распределения средств, контрольных показателей, управления финансовыми рисками и инвестиционными ориентирами. Система дает возможность анализировать портфель с разных сторон: по классам активов, географии, валютам, уровню риска.