«Русский стандарт» провел тестовую транзакцию по QR-коду через систему быстрых платежей

В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде платежной системы «Мир» была проведена первая тестовая операция по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Покупка с использованием QR-кода прошла через банк «Русский стандарт», выступающий эквайрером, при технической поддержке компании INPAS.

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода очень проста и напоминает другие сервисы бесконтактных платежей. Покупатель выбирает оплату через СБП, затем сканирует QR-код с помощью своего мобильного банка на смартфоне и подтверждает оплату в приложении. Деньги со счета физического лица поступают на счет юридического лица практически сразу после совершения покупки.

«Сегодня по всему миру растет популярность сервисов оплаты с помощью QR-кода, и мы уверены, что внедрение с2b-платежей позволит расширить функционал системы и возможности всех ее участников. Прежде всего, за счет внедрения механики QR-кода пользователи получат еще один вариант удобной оплаты в торговых точках, который разнообразит клиентский опыт как получателя, так и отправителя платежа. Благодаря специальным, более выгодным по сравнению с другими безналичными формами расчета, комиссиям для торгово-сервисных предприятий c2b-переводы также будут способствовать развитию рынка эквайринга, что в целом позитивно повлияет на рост доли безналичных платежей в России», – сказал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

«Банк Русский Стандарт стремится внести максимальный вклад в развитие российского рынка бесконтактных платежей и гордится тем, что первым из российских банков обеспечил возможность проведения операций по QR-коду через СБП. Появление нового сервиса значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий, а простым покупателям будет легко и удобно оплачивать покупки, даже если у них нет банковской карты», - отметил председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

Банк «Русский стандарт» является участником Системы быстрых платежей (СБП). Оператор СБП – Банк России. В роли операционного платежного клирингового центра выступает Национальная система платежных карт.