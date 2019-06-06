«Почта банк» запустил веб-приложение для отслеживания показателей сотрудников

«Почта банк» при поддержке международной страховой компании BNP Paribas Cardif внедрил для сотрудников сети и их руководителей онлайн-систему «Почта банк драйв». Система позволяет сотрудникам фронт-линии отслеживать свои ключевые показатели эффективности, размер премии и рейтинг. На данный момент, по данным банка, ее используют более 16 тыс. сотрудников финансовой организации по всей России, в дальнейшем этот показатель может увеличиться в несколько раз за счет внедрения функциональности в агентской сети.

Проект запущен на базе российской платформы Rubilix. В основу платформы заложены технология наглядной и оперативной визуализации исполнения KPI и соревновательные механики, которые мотивируют фронт-персонал добиваться более высоких результатов и развивают внутреннюю конкуренцию. Каждому сотруднику предоставлен «личный кабинет» в системе.

«"Почта банк драйв" – это не только инструмент для отслеживания своих KPI, но и важный элемент корпоративной культуры, объединяющий команду и демонстрирующий прозрачность системы мотивации в банке. Программа позволяет использовать игровые методики, устанавливать рейтинги, определять лучших сотрудников и развивать внутреннюю конкуренцию в банке, стимулировать инициативу и появление новых идей. "Почта банк драйв" призван сделать процесс работы интересным и увлекательным, а это сильно влияет и на результат», – отметил Денис Лопатин, руководитель дирекции коммерческого развития «Почта банка».

Новая система наглядно показывает актуальную информацию о прогнозируемой премии и отражает факторы, влияющие на ее размер в зависимости от достигнутых показателей. Имея перед глазами графики и цифры по выполнению плана продаж, сотрудник может оценить свои шансы на получение премии и проявить дополнительную инициативу в работе.

В системе предусмотрены общий и региональные рейтинги по каждому из показателей. Они мотивируют сотрудников показывать более высокие результаты. Также на их основе руководители могут принимать решения о стратегии работы в конкретном регионе или с конкретным подчиненным. «Почта банк драйв» доступен сотрудникам как с рабочих компьютеров, так и с мобильных устройств.

«На эффективность сотрудников не в последнюю очередь влияет то, может ли он адекватно оценить результаты своей работы или нет и насколько его цели соотносятся с целями компании. Rubilix как раз позволяет делать это в понятном виде и удобном формате. И мы рады, что разработанную нами систему высоко оценили в "Почта банке", и рассчитываем продолжать и расширять сотрудничество», – сказал Алексей Коровин, генеральный директор Rubilix.

«В современном, постоянно меняющемся мире важно иметь канал коммуникации с сотрудниками напрямую, а не через большую иерархическую систему. "Почта банк драйв" позволяет моментально рассказать сотрудникам о самом важном для них: как выполняется план по целевым ориентирам, насколько качественно они обслужили клиента и как заработать для себя лично больше. С учетом того, что современные молодые люди не готовы тратить много времени на поиск данных, а привыкли к тому, что данные приходят к ним сами, наше решение позволяет быстро и удобно предоставлять доступ к требуемой информации, а заодно и экономить для банка значительные временные и человеческие ресурсы по обработке данных по продажам. Мы очень рады что могли соучаствовать в этом важном для "Почта банка" проекте», – отметила Мария Рвачева, директор по трансформации бизнеса СК «Кардиф».