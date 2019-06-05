Сбербанк запустил ИИ-решение для улучшения работы операторов колл-центра

Сбербанк представил новую функциональность продукта «Помощник оператора колл-центра» для корпоративных клиентов.

Помощник оператора на основе машинного обучения помогает операторам корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, с начала 2018 г. отвечая на запросы операторов в специальном интерфейсе.

Теперь ИИ-модуль помощника оператора может слушать разговоры клиентов и операторов, обрабатывать их речь с помощью технологий NLP (Natural language processing) и автоматически классифицировать обращения клиентов.

В планах дальнейшего развития помощник, слушая диалог оператора с клиентом, сможет давать оператору подсказки и информацию в реальном времени для максимально оперативного и качественного ответа на вопросы клиента.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы представляем новое высокотехнологичное решение, которое в дальнейшем позволит сократить время обслуживания клиентов за счет запуска сценариев и автоматизации большинства рутинных операций. Например, поиск данных для ответа на вопросы клиента в ИТ-системах банка станет работой искусственного помощника. Также в перспективе решение существенно упростит создание автоматизированных сценариев обслуживания клиентов».

Решение разработано на базе собственной платформы Сбербанка по обработке естественного языка.