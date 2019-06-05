Сбербанк представил прототип инвестиционной P2B-платформы «Сберкредо»

Сбербанк представил прототип инвестиционной P2B-платформы. Основная задача нового сервиса от Сбербанка — помочь каждому желающему создать эффективный и успешный бизнес в России, сформировать здоровую культуру предпринимательства, обеспечив тем самым благополучие общества.

Инвестиционная P2B-платформа Сбербанка — это своего рода институт развития, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства России. Она напрямую соединяет между собой заемщиков и инвесторов, при этом делает процесс простым, понятным и доступным для всех пользователей. Создание подобного рода площадок упростит процесс и даст возможность получать заемные средства компаниями данного сегмента.

Инвесторами площадки выступают физические лица — клиенты Сбербанка, а заемщики — представители малого и микробизнеса с уже сформированным бизнесом. Именно для них платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Особенно остро проблема банковского инвестирования стоит перед молодыми компаниями, которые находятся в самом начале своего развития и не имеют кредитной истории, а зачастую — и положительного финансового результата. Мы стремимся создавать продукты и процессы, которые будут отвечать самым высоким ожиданиям наших клиентов и дадут им новые возможности для развития».