«Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу

«Дикси» начала коммерческую эксплуатацию независимой блокчейн-платформы «Факторин» для автоматизации работы с факторинговыми компаниями и поставщиками. Результатом внедрения станет существенное сокращение сроков верификации в процессе факторинга, минимизация ручного труда и рисков, считают в компании.

Сегодня на блокчейн-платформу переводятся все товарные поставщики ГК «Дикси», использующие факторинг. Им доступно финансирование «ГПБ-факторинга», Первоуральскбанка, Альфа-банка, НФК и других участников рынка. Поставщики смогут общаться со всеми факторинговыми компаниями в режиме «одного окна» и получать финансирование в течение одного дня после поставки. Переход на блокчейн-платформу комплексно решает основные проблемы торгового финансирования, автоматизируя процессы для всех участников сделки. В результате крупные покупатели смогут упростить процесс многоэтапных согласований с большим количеством факторинговых компаний и поставщиков, избежать обмена звонками, письмами и документами на бумаге.

ГК «Дикси» и компании, подключившие свой узел к «Факторину», управляют всеми процессами в своих учетных системах или через веб-интерфейс. Поставщики взаимодействуют с платформой через веб-приложение или мобильное приложение «Факторин», которое доступно для скачивания для iOS и Android. После получения товара узел ГК «Дикси», интегрированный с учетными системами компании, мгновенно создает документы, которые подтверждают факт отгрузки товара, шифрует пакет и отдает информацию на узел банка или факторинговой компании, где поставщику остается только подтвердить поставку и ее передачу на финансирование своей электронной подписью.

Платформа использует технологии распределенного реестра и файлового хранилища. Бизнес-системы участников, подключенных к платформе, автоматически обмениваются данными между собой. Информация о сделке доступна только ее участникам.

Финансовый директор ГК «Дикси» Юлия Жувага сказала: «Техновизионеры часто восхищают публику рассказами о красивом будущем, но реальность такова, что топ-менеджмент любой компании ждет улучшения показателей операционной эффективности от внедрения технологий не через несколько лет, а как можно скорее. Решение платформы "Факторин" позволяет нам видеть эффект от использования здесь и сейчас. В дальнейшем мы планируем использовать возможности платформы и для других потребностей бизнеса».

Генеральный директор «ГПБ-факторинг» Елена Молоканова сказала: «Внедрение платформы "Факторин" позволило изменить парадигму использования факторинга и перевести абсолютно все процессы – от первичного обращения к финансовому агенту и подписания договора до получения финансирования – в цифровую среду. Факторинговые продукты, которые доступны для поставщиков ГК "Дикси" позволяют оптимизировать взаимодействие всех участников сделки и сократить себестоимость операций, что, в свою очередь, позволяет нам предлагать наиболее выгодные условия финансирования».

Заместитель коммерческого директора НФК Галина Игнатьева отметила: «"Факторин" предоставил комплексное решение, удовлетворяющее интересы всех участников факторинговой сделки. Благодаря платформе мы значительно сокращаем количество итераций, время согласования поставок и оперативно финансируем клиентов».

Директор по развитию факторинга Альфа-банка Дмитрий Чирков отметил: «Мы видим, как быстро происходит цифровизация финансового рынка России. Платформа "Факторин" – один из примеров правильной и быстрой имплементации новейших популярных технологий в такие процессы как документооборот и расчеты между контрагентами, а также предоставление им финансирования со стороны факторов. Видим в этом один векторов дальнейшего развития рынка оборотного капитала в России».