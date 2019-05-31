МКБ реализовал электронный сервис для факторинговых клиентов

Московский кредитный банк (МКБ) продолжает совершенствовать факторинговые решения, предоставляемые дебиторам. Для оптимизации оказания услуг факторингового финансирования поставщикам банк реализовал специальный проект электронного сервиса. Сервис с начала июня 2019 года будет доступен всем поставщикам аккредитованных дебиторов.

В рамках проекта заявки от клиентов проходят ускоренную процедуру рассмотрения, все необходимые документы загружаются онлайн. Срок принятия решения по ускоренной заявке составляет 1 – 3 рабочих дня. Новая система позволяет как покупателям, так и их поставщикам сократить финансовый цикл, а также способствует росту объемов товарооборота между ними.

«Бумажный документ тормозит любой процесс. Клиент вынужден тратить значительное время на посещение офиса, сбор и передачу требуемых документов. Мы перевели рассмотрение заявок в полностью электронный формат и добились значительного ускорения работы» - отметил начальник управления факторинга МКБ Кирилл Покровский.