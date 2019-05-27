Виртуальный банк Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp

Виртуальный банк в мессенджерах Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp. Теперь основные банковские услуги доступны для пользователей самого популярного мессенджера в России. Подключение к Whatsapp обеспечила коммуникационная платформа для бизнеса Infobip.

Talkbank позволяет совершать банковские операции через чат-бота на основе искусственного интеллекта. Полное виртуальное управление финансами — от активации карт до анализа расходов, включая бесплатные переводы в другие банки и официальные выписки доступны без установки мобильных приложений и интернет-банкинга. Ранее вся функциональность банка была доступна в Telegram и Viber, а также в мессенджерах социальных сетей Facebook и «Вконтакте». Кроме того, функцию осуществления банковских операций Talkbank поддерживает голосовой помощник «Алиса». Теперь умный чат-бот Talkbank появился и в Whatsapp.

По данным пресс-службы Whatsapp, мировая аудитория мессенджера давно превышает 1 млрд человек, включая 30 млн в России, а приложение обогнало Facebook по числу активных пользователей. Это означает, что для многих клиентов именно здесь общение с банком будет особенно удобным.

Михаил Попов, CEO Talkbank, сказал: «В наше время правильно переходить от кнопочных ботов в текстовые интерфейсы, которым и является Whatsapp. Talkbank представляет первый банкинг в Whatsapp в РФ. Бот не просто показывает банкоматы, а осуществляет переводы, пополнения счета, позволяет заказать карту. Идеально для тех, кто ценит простую и максимально понятную функциональность без "наворотов"»

Чтобы начать общение с ботом и получить доступ к сервисам виртуального банка, клиентам достаточно добавить чат-бота в контакты, а затем открыть чат Whatsapp и написать «Активация». Для дополнительной безопасности при первом входе необходимо будет пройти аутентификацию.

В данный момент чат-бот Talkbank на базе Whatsapp запущен для пользователей в тестовом режиме. Функциональность ограничена, но включает основные возможности и ключевые операции: получение справочной информации, совершение переводов, пополнение счета. При возникновении проблем в работе Whatsapp-бота или необходимости проведения других операций представители банка рекомендуют писать боту в один из четырех основных мессенджеров, где доступен полный спектр банковских услуг.

«Мы предоставляем пользователям свободу выбора, не ограничивая их рамками приложения или сайта, — сказал основатель и СЕО Talkbank Михаил Попов. — бот Talkbank работает уже в пяти ключевых российских мессенджерах, а значит пользователь может управлять своими деньгами там, где ему удобно. В Whatsapp нашим клиентам доступно простое текстовое общение. Уверен, в скором будущем мы расширим функционал. Наш банк всегда там, где наши клиенты».