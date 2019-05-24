Сбербанк запустил онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга

Сбербанк запустил «Сбер Решения» – линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов. В нее входят решения для финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалтерия, кадровый учет и другие), которыми смогут пользоваться клиенты не только Сбербанка, но и других банков.

Сервисы будут интегрированы в продукты экосистемы «Группы Сбербанк». Они позволят предлагать клиентам таргетированные решения, а также упростят и ускорят проведение операций. Сервисы созданы на базе компании «Интеркомп» – одного из российских специалистов в области аутсорсинга бизнес-процессов.

В компании принято решение о ребрендинге «Интеркомпа». Изменения коснутся как визуальных составляющих бренда, так и стратегии компании. Бренд «Сбер Решения» был выбран для отражения комплексного подхода к решению задач клиента.

В настоящее время услуги компании «Сбер Решения» для малого и микробизнеса и других сегментов бизнеса можно купить на сайте Сбербанка. В ближайшее время доступ к этим продуктам появится в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«Новая линейка “Сбер Решения” – это продолжение нашей работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов. Мы экономим главный ресурс наших клиентов – их время, поэтому к нам обращаются как небольшие предприятия, так и крупнейшие корпорации», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.