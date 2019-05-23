Группа «Тинькофф» увеличила свою долю в Cloudpayments до 90%

Группа «Тинькофф», онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, объявила о приобретении 35% в сервисе интернет-эквайринга Cloudpayments. Соглашение было подписано 22 мая 2019 г.

Ранее, в октябре 2017 г., группа приобрела 55% в Cloudpayments. После закрытия сделки суммарная доля группы составит 90%. Основателям компании по-прежнему принадлежат 10% в Cloudpayments.

Сделка является логичным шагом в рамках сотрудничества «Тинькофф» и Cloudpayments. Она позволит усилить синергетический эффект развития бизнесов, укрепить технологическую платформу Cloudpayments и продолжить расширение экосистемы для предпринимателей «Тинькофф бизнес» в направлении интернет-эквайринга. Cloudpayments продолжит работать под собственным брендом. Сделка не предполагает каких-либо значимых кадровых или операционных изменений в работе компании.

«С момента заключения первой сделки о выкупе 55% в Cloudpayments в октябре 2017 г. компания оправдала ожидания и продемонстрировала стабильное развитие, продолжая опережать по темпам роста рынок и занимать лидирующие позиции. Нынешняя сделка — закономерное и запланированное продолжение нашего сотрудничества. Мы ценим бренд Cloudpayments и уникальную команду проекта, поэтому она продолжит работать над развитием компании. Укрепление нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему динамичному и уверенному развитию обеих компаний», — сказал Оливер Хьюз, председатель правления «Тинькофф банка».

«Мы рады результатам полутора лет совместной работы с "Тинькофф": команда помогла нам своей экспертизой при этом сохранила самостоятельность Cloudpayments, что позволило нам оставаться максимально мобильными и автономными и оперативно внедрять улучшения на благо наших партнеров. За счет более глубокой интеграции мы сможем упрочить свое лидерство на рынке интернет-эквайринга и предложить еще более высокий уровень сервиса для партнеров», — сказал Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор Cloudpayments.