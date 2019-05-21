Сбербанк запустил акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо» по кредитным картам

Сбербанк объявил о запуске акции с повышенным начислением бонусов «Спасибо от Сбербанка» по новым кредитным картам Gold, Classic и Momentum платежной системы Visa без кобрендинговых программ.

В рамках акции с 20 мая по 15 июля 2019 г. клиенты могут оформить кредитную карту Visa Credit Gold, Visa Credit Classic или Visa Credit Momentum и получать 10% бонусов «Спасибо» на операции в категории «кафе и рестораны», совершенные до конца сентября 2019 г.

Акция действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. По всем картам, оформленным в течение акции, предусмотрены бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, бесплатная услуга SMS-информирования об операциях и беспроцентный период до 50 дней.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Кредитные карты Сбербанка стали выгоднее для наших клиентов. В летние месяцы расходы по кредитным картам в кафе и ресторанах возрастают более чем на 10% по сравнению с остальным годом, и мы уверены, что повышенные бонусы сделают летний отдых еще приятнее, а бесплатное обслуживание не потребует дополнительных затрат».