Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн: реализована возможность пополнения расчетного счета индивидуальных предпринимателей с помощью банковской карты, выпущенной на имя физлица. Новый сервис позволит клиентам банка «Восточный» повысить удобство расчетно-кассового обслуживания, сэкономив время на посещении банка.

Оплата проходит через компанию-партнера «Бест2пей». Для того чтобы воспользоваться новым сервисом банка «Восточный» индивидуальным предпринимателям при оформлении заявки на открытие счета необходимо указать электронную почту для информирования о платеже. На указанный адрес клиент получит счет для оплаты пакета РКО и сможет его оплатить при помощи личной повседневной банковской карты. Комиссия за платеж будет составлять 2,2% от суммы платежа + 20 руб.

Пока онлайн-оплата предусмотрена только при открытии расчетного счета. В ближайшее время банк «Восточный» планирует предусмотреть возможность последующих оплат в онлайн-режиме путем отправки клиентам счетов за 5 рабочих дней до начала периода, отведенного для оплаты пакета РКО.

Новый сервис разработан с учетом требований к скорости проведения операций. Отправленный платеж будет получен не позднее следующего рабочего дня после дня совершения оплаты. В целях безопасности операцию по пополнению счета с помощью перевода с банковской карты может осуществить только владелец карты и счета.