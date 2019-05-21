Accenture выделила 5 ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса

Компания Accenture провела глобальное исследование Banking Technology Vision 2019, в котором приняли участие топ-менеджеры и ИТ-руководители 748 банков из 30 стран мира. Подавляющее большинство опрошенных (96%) опрошенных заявили, что темпы технологических инноваций в их организациях значительно ускорились за последние три года. В частности, 73% банковских руководителей уверены, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии (SMAC) привели за последние пять лет к обширным изменениям.

В своем исследовании Accenture выделила пять трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы. Среди них использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в режим 24/7.

Первый тренд — использование технологий так называемой группы DARQ, которая включает в себя распределенный реестр (D — DLT), искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), расширенную реальность (R — Extended reality), квантовые вычисления (Q — Quantum). По мнению 47% респондентов, наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект. 19% респондентов выделили в качестве приоритета квантовые технологии, 17% отметили системы распределенного реестра и 15% процентов опрошенных — расширенную реальность. При этом, 90% менеджеров уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.

Тренд номер два — применение технологий для персонализации потребностей и достижения нового уровня цифровой близости с клиентом. Умение анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность, позволяет создавать качественный индивидуальный сервис, который повышает лояльность клиентов. 85% банковских руководителей считает, что использование цифровой демографии поможет эффективнее понимать потребности клиентов. Почти 30% респондентов ожидают экспоненциального роста объемов цифровых данных о клиентах, которыми будет управлять их организация в течение следующих двух лет.

Третьим трендом эксперты Accenture называют усиление навыков сотрудников с помощью новых технологических инструментов. Более 75% топ-менеджеров уверены: сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем банковские организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.

Исследователи отметили необходимость применения в банках концепции «Человек +», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ. Чтобы подобная связка успешно работала, банкам придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала.

Четвертым трендом авторы исследования назвали усиление киберзащиты. Информационные системы банков становятся все более взаимосвязанными с ИТ-инфраструктурами партнеров, а значит, их потенциальная уязвимость растет. Создавая вокруг себя экосистемы, банки должны повышать устойчивость киберпространства таким образом, чтобы защитить всех. Несмотря на глобальную тенденцию к Open Banking (банки открывают доступ к части своих информационных активов и третьи стороны получают доступ к данным), лишь 51% руководителей банков назвали доверие клиентов к их партнерам «особенно важным». Также банки не предпринимают достаточных усилий, чтобы гарантировать, что их партнеры достойны доверия конечных клиентов.

«Наше глобальное исследование подтвердило актуальность темы безопасности для банков сейчас: только 31% опрошенных в вопросах безопасности готовы доверять своим партнерам. И при этом 88% процентов банковских руководителей убеждены, что организации могут стать по-настоящему устойчивыми лишь в том случае, если переосмыслят свой подход к безопасности и будут защищать не только себя, но и созданные ими экосистемы. На мой взгляд, в России это пока один из наиболее недооцененных трендов: высокий уровень кибербезопасности внутри банков может нивелироваться из-за системных уязвимостей в информационных инфраструктурах их партнеров. Вероятно, многие крупные игроки рынка столкнутся с этой проблемой в течение ближайших 3-5 лет», — отметила управляющий директор департамента «Услуги для организаций финансового сектора» Accenture в России Ирина Одинаева.

В качестве пятого тренда аналитики назвали перевод большинства услуг в режим 24/7. С помощью технологий банки все чаще начинают работать в режиме нон-стоп. Например, компания Rocket Mortgage через свою онлайн-платформу способна предложить первоначальные решения по ипотечным кредитам всего за 8 минут, а финансовый конгломерат BNP Paribas открывает новую учетную запись каждые тридцать секунд. 87% топ-менеджеров банков согласны, что сочетание кастомизации и предложения услуги в реальном времени — основа будущего конкретного преимущества. При этом, на практике ситуация существенно хуже: лишь 38% опрошенных говорят о том, что их организации ставят в приоритет персонализированный подход к доставке продукта.