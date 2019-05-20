Модулькасса запускает платежи по QR-коду в рамках Системы Быстрых Платежей

Весной 2019 г. Центробанк определил, что в III квартале 2019 г. в России пройдет пилотный проект по оплате с использованием QR-кодов в рамках Системы Быстрых Платежей. Модульбанк уже начал принимать подобные платежи для сервиса Alipay в апреле 2017 г. – на базе «Модулькассы». В ближайшие недели «Модулькасса» запускает прием QR-кодов на базе «Системы быстрых платежей».

Новая функция автоматически появится на всех действующих устройствах и в программных версиях «Модулькассы» для Android и Windows — клиентам не нужно платить за него отдельно.

«Мы первые в России внедрили прием QR- кодов для Alipay. Расчеты в Системе Быстрых Платежей запустим в ближайшие несколько недель. Тем самым, клиенты «Модулькассы» одними из первых получат возможность принимать платежи в торговых точках и при доставке товаров с использованием QR-кодов», – отметил генеральный директор «Модулькассы» Марк Баранов.