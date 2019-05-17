Синко-банк запустил интернет-банк «Синко-онлайн», который является системой онлайн-доступа к счетам физических лиц на компьютерах, планшетах и смартфонах. Таким образом, клиенты банка, находясь в любой точке мира, будут иметь возможность управлять своим счетом. Как отметили в банке, система «Синко-онлайн» была запущена по просьбам клиентов. Услуга предоставляется бесплатно и имеет все базовые функции.

В крупных банках новые карточные продукты, программы лояльности запускаются на регулярной основе и за них отвечает большой штат ИТ-специалистов, который ежедневно оптимизирует системы онлайн-доступа к счетам. Однако, для определенной категории клиентов, совсем необязательно иметь «навороченное» мобильное приложение. Тем более, как показывает практика, не все пользуются большим количеством сервисов. Для многих клиентов достаточно базовой функциональности и персонального менеджера, который в любой момент поможет разобраться в системе.

«Нашим VIP-клиентам важно в любой точке мира иметь возможность проверить остатки по счетам и поступления, конвертировать средства, пополнить карту. Несмотря на то, что мы не розничный банк, и наш фокус – обслуживание клиентов юридических лиц, мы не стоим на месте и предлагаем продукты для частных клиентов: директоров, учредителей бизнеса, которые с радостью решают вопросы бизнеса и семьи в одном месте», – отметила Ирина Елисеева, начальник УРКиРБ Синко-банка.

С помощью «Синко-онлайн» клиенты смогут осуществлять переводы между своими счетами и картами, конвертировать денежные средства (рубли, доллары, евро), отправлять письма и документы в банк, получать выписки и информацию об остатках по картам и счетам, делать переводы по номеру телефона, осуществлять оплаты по банковским реквизитам, автоматизировать периодические платежи с помощью режима «автоплатеж», оплачивать мобильный телефон, интернет, телевидение, штрафы, налоги и так далее.

Кроме того, для поддержания лояльности клиентов банк запустил бонусную программу по пластиковым картам. Оплачивая картой «Синко-банк» ежедневные покупки, клиенты смогут накопить бонусные баллы и обменять их на сертификаты магазинов-партнеров, а также получать кешбэк 1-3% или скидки на оплату билетов и отелей.