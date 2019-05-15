ВТБ внедрил технологию process mining в закупочный процесс

ВТБ внедрил решение на базе технологии process mining для анализа и мониторинга сквозного процесса закупок в масштабах всего банка. Внедрение технологии вместе с реализованным комплексом мер со стороны финансового департамента позволило сократить время проведения закупочного процесса на 25%, при этом общее количество закупок выросло в 3 раза.

Технология process mining позволяет в режиме реального времени осуществлять сбор информации на всех этапах закупок банка. Данные по всем транзакциям, срокам, типам закупок теперь агрегируются в единой системе, делая процесс максимально прозрачным. Также гибкость моделей сбора и анализа позволяет подстраиваться под меняющиеся требования бизнес заказчиков банка.

Проект был реализован на базе решения Process Mining by Celonis с участием подрядчика – компании RAMAX.

«Перед командой банка стояла задача реализовать решение на сложном и разрозненном ИТ-ландшафте, которая и была успешно решена. Внедрение технологии process mining позволяет в режиме реального времени видеть весь процесс закупок, вплоть до конкретного документа: от заявки до подписанного договора и актов об оплате. Благодаря этому мы можем существенно повысить эффективность данного процесса. Кроме того, у нас есть планы тиражировать решение на другие процессы», – отметил руководитель департамента информационных технологий – старший вице-президент ВТБ Сергей Баранов.