«Газпромбанк Автолизинг» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС

В облако #CloudMTS перенесено 100% ИТ-инфраструктуры компании «Газпромбанк Автолизинг». Облачные технологии позволяют клиенту в разы быстрее масштабировать бизнес, сокращая время и затраты на организацию ИТ-инфраструктуры новых филиалов. Также они обеспечивают высокую доступность и скорость работы цифровых клиентских сервисов – до десяти раз быстрее в сравнении с традиционным подходом.

С помощью облачных технологий провайдера #CloudMTS организована работа центрального офиса и порядка 8 региональных филиалов, к концу года планируется открытие еще 10 представительств. На основе облака функционируют клиентские онлайн сервисы и мобильные приложения по выбору и заказу автомобилей, также внутренние учетные системы, бизнес- и офисные программы филиалов по всей стране. На облачную платформу МТС перенесены такие сервисы, как «Автомаркет», «Личный кабинет пользователя», мобильные приложения для iOS и Android, с помощью которых можно удаленно совершить практически все этапы лизинговой сделки.

Для доступа к облачным ресурсам «Газпромбанк Автолизинг» использует собственные каналы связи МТС. Клиент также осуществляет резервное копирование в рамках облачной платформы #CloudMTS.

«Мы делаем ставку на быстрый и простой процесс получения лизинговых услуг в цифровом формате в рамках концепции «Легкий лизинг». В этом году мы провели лизинговую сделку полностью в онлайн-режиме: личная встреча с клиентом состоялась только в момент выдачи автомобиля. Все остальные этапы были реализованы с помощью современных цифровых сервисов, в нашем случае – функционирующих преимущественно на основе облачных технологий. Мы выбрали облачную модель развития с самого старта бизнеса: у нас нет ни одной серверной, все критически важные для бизнеса системы работают в облаке МТС. Это позволяет нам быстро развивать бизнес, открывая в считанные дни новые филиалы и запуская востребованные рынком сервисы», – отметила главный исполнительный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.