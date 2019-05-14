Банк «Русский стандарт» запустил переводы с платежной картой «Мир»

Банк «Русский стандарт» запустил P2P-переводы с национальной платежной картой «Мир» на собственном сайте, а также через онлайн-сервис RS-express.

Открыта возможность переводить денежные средства с карты «Мир», выпущенной любым банком, на карты любых платежных систем любого банка и пополнять P2P-переводом карту «Мир». Кроме того, можно отправлять деньги между картами «Мир» любых банков-эмитентов и пополнять эти карты наличными через банкоматы «Русского стандарта».

Совершить денежный перевод просто: для этого достаточно указать лишь номера банковской карты отправителя и получателя. Деньги на карты банка «Русский стандарт» поступают в онлайн-режиме. Срок зачисления средств на карты сторонних финансовых организаций зависит от банка-эмитента.

Все переводы подтверждаются вводом одноразового кода. Размер комиссии за совершение услуги пользователи смогут увидеть до подтверждения отправки.

Также на сайте RS-express теперь можно погасить кредит «Русского стандарта» с карты «Мир» по номеру договора.

В дальнейших планах банка – возможность совершения таких переводов в интернет-банке RSB Online, мобильном банке RSB Mobile, а также в банкоматах «Русского стандарта» по всей стране.