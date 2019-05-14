Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%

Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + эквайринг», который необходим для снижения комиссии при осуществлении безналичных платежей.

Продукт «РКО + эквайринг» представляет собой POS-терминал PAX S80 или S90 с функцией безналичной оплаты и с подключенным пакетом РКО банка на выбор: «Первый шаг», «Быстрый рост» или «Свое дело». Он принимает все виды карт, в том числе и бесконтактные, подходит для точек с высокой проходимостью благодаря использованию термопринтеров. В акции участвуют несколько моделей, из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функциональности.

«В целях поддержки малого бизнеса банк "Открытие" как системно значимый банк предлагает для своих клиентов комплексный продукт "РКО + эквайринг", который позволяет предпринимателям снизить свои издержки, а также дает дополнительные возможности для развития собственного бизнеса. В дальнейшем банк приложит все усилия для расширения продуктовой линейки и создания уникальных предложений для существующих и потенциальных клиентов», – отметил директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Сергей Животягин.

«Сегодня все профессиональное сообщество стремится найти путь к снижению комиссии бизнеса за безналичные платежи. Модель "все в одном", когда ТСП получает не только платежное оборудование, но и эквайринг, и РКО являются одним из способов решить эту насущную проблему и, как мы видим, этот метод востребован», – сказал руководитель бизнеса «Прими карту!» Андрей Пелин.