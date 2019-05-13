Совкомбанк выпустил приложение SovcomPay для приема оплаты от клиентов через смартфон

В приложении «ЧатБанк Лайт» Совкомбанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стал доступен новый функционал – продавцы могут принимать оплату от клиентов с помощью смартфона или планшета и без использования POS-терминала.

Зачисление денежных средств происходит на следующий рабочий день, а при оплате покупателем картой Совкомбанка – моментально. Вся информация о транзакциях и услугах будет отображена в приложении. «ЧатБанк Лайт» обладает интуитивно понятным интерфейсом, благодаря чему пользователям не требуется проходить дополнительного обучения.

Чтобы начать пользоваться SovcomPay, нужно открыть расчетный счет и подключить услугу дистанционно или в любом отделении банка. Стоимость подключения услуги составляет 1 тыс. руб. Комиссия по операциям для пользователей приложения составит 1% при оплате картой Совкомбанка и 2,3% при оплате картами сторонних банков.

«С обновленным функционалом приложения нашим клиентам стал доступен эквайринг в любой точке земного шара без привязки к терминалу. Это приложение подойдёт для продавцов с разовыми заказами, а также тем продавцам, где не надо торопиться с оплатой, нет больших очередей, а возможность оплаты картой все равно нужна», – отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.