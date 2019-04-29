«Домклик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay

«Домклик», онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявил о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay.

Теперь для быстрого и удобного продвижения объявлений на «Домклик» клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устройство с поддержкой Apple Pay.

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», отметил: «Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта пользователей "ДомКлик" и используем наиболее развитые технологии обслуживания. "ДомКлик" стал первым онлайн-сервисом недвижимости в России, который предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Apple Pay».

Apple Pay — это удобный, безопасный и конфиденциальный способ оплаты покупок, доступный пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).