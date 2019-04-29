Банк «Открытие» стал кредитором «Мегафона»

Банк «Открытие» сообщил о предоставлении трехлетнего финансирования «Мегафону» в рамках утвержденной кредитной линии в размере 15 млрд руб.

Средства будут направлены на финансирование операционной и инвестиционной деятельности одного из крупнейших телекоммуникационных операторов России.

Эта сделка стала продолжением сотрудничества между банком и мобильным оператором «большой тройки». В феврале 2019 г. банк «Открытие» впервые принял участие в программе размещения облигаций «Мегафона». Теперь формы взаимодействия двух динамично развивающихся субъектов российского бизнеса расширяются.

«Банк очень заинтересован в развитии партнерства с одним из лидеров отечественного рынка телекоммуникаций. Мы видим значительный потенциал развития сотрудничества с "Мегафоном" по всем бизнес-линиям», – сказала Екатерина Чиркова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие».