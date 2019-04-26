Everpoint разработала для Тинькофф Банка сервис подбора бизнес-недвижимости

Everpoint по заказу «Корпорации МСП» разработала для Тинькофф Банка сервис по подбору недвижимости для бизнеса. Сервис доступен в личном кабинете клиентам экосистемы для предпринимателей «Тинькофф Бизнес» на сайте Tinkoff.ru.

Сервис «Поиск недвижимости» предоставляет всем, кто планирует открыть или расширить свой бизнес, информацию о свободных помещениях, их площадях и стоимости – достаточно лишь навести курсор на интересующий объект на интерактивной карте. Отдельно можно видеть те объекты, которые реализуются с торгов, а также отфильтровать их по типу, назначению (офисы, торговля, производство, сфера услуг и др.), цене и местоположению.

В базе данных не только коммерческие, но и государственные и муниципальные объекты недвижимости по 177 городам России. К примеру, в Москве и Московской области на карте представлены 53 560 объектов, в Нижнем Новгороде – 12 435 объектов, Екатеринбурге – 8 381, в Казани – 6 591. Пользователям доступны самые свежие данные – информация обновляется 2 раза в неделю.

За основу сервиса «Поиск недвижимости» было взято решение, созданное Everpoint по заказу «Корпорации МСП» при разработке бизнес-навигатора «Корпорации МСП». Ресурс был создан в 2016 году компанией Everpoint по заказу «Корпорации МСП» для помощи как владельцам уже существующего бизнеса, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. С его помощью можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.