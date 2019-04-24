ВТБ запустил сервис пополнения карт сторонних банков

ВТБ объявил о запуске сервиса пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. Теперь клиенты абсолютно всех российских кредитных организаций смогут внести наличные на свой счет через устройства самообслуживания в отделениях ВТБ.

Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In. На сегодняшний день это почти 6 700 устройств. Из них около половины обладают сервисом кеш-ресайклинга. До конца года планируется увеличить этот показатель на 1 200 устройств.

Комиссия при внесении наличных для владельцев карт VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей), для карт «Мир» услуга предоставляется бесплатно.

«Главная цель нового проекта – обеспечить пользователям качественный сервис, который гарантирует практически мгновенное поступление средств. Поэтому в будущем мы готовы сделать его полностью бесплатным и уже ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью», - сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.