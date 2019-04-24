Райффайзенбанк оснастит банкоматы поддержкой NFC

До конца года Райффайзенбанк оснастит все банкоматы NFC-ридерами для бесконтактного снятия и внесения наличных. Это около 2000 устройств во всех регионах присутствия банка. Снимать и вносить деньги можно как с бесконтактной карты платежных систем Visa и Mastercard, так и с помощью смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

По результатам опроса, проведенного банком, 60% клиентов отдали предпочтение этому способу использования банкоматов, назвав его самым удобным из всех: стандартного, с использованием технологии распознавания лиц, QR-кода.

«Мы ожидаем, что более 50% наших клиентов будут регулярно пользоваться NFC для снятия и внесения наличных в наших банкоматах, — сказал Тимофей Новиков, старший менеджер продукта группы развития устройств самообслуживания. — Это удобно и быстро: больше нет необходимости носить с собой пластиковую карту, а время операции по снятию или внесению наличных сокращается в среднем на 15 секунд».

Оборудование будет проходить поэтапно в течение 2019 года. Определить банкомат можно по заставке на экране и значку PayPass/PayWave на устройстве. Также в скором времени появится возможность найти банкоматы, оснащенные NFC-ридером, на карте на сайте банка и в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».