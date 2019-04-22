«Эвотор» и банк «Русский стандарт» запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, запустил платформу платежных решений «Эвотор пэй». Первым банком, предложившим свой эквайринговый продукт для малого бизнеса на базе «Эвотор пэй», стал банк «Русский стандарт». Теперь клиентам «Эвотора» через личный кабинет доступно подключение эквайринга в «один клик» без визита в банк.

Платформа платежных решений «Эвотор пэй» – часть экосистемы «Эвотор». Платформа позволяет подключить эквайринг для новой модели смарт-терминала «Эвотор 5i» со встроенным пинпадом, а также любой другой онлайн-кассы «Эвотор» с внешним пинпадом Ingenico iPP320. С помощью «Эвотор пэй» можно проводить любые виды платежей – банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, также он поддерживает современные платежные технологии – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие.

При подключении эквайринга банка «Русский стандарт» предприниматель не обязан открывать в банке расчетный счет. Деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступят в течение 24 часов с момента транзакции и без комиссии.

«Эвотор 5i» и пинпады Ingenico ipp320 можно приобрести у 5 тыс. партнеров «Эвотора» по всей России. Драйвер подключения предоставляется бесплатно.

Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор «Эвотора», сказал: «Малый бизнес пока использует эквайринг в меньшей степени, чем крупные сети. Однако, по нашим данным, прием безналичной оплаты повышает средний чек торговой точки на 30%, а выручку от 40 до 70%. Поэтому доля безналичных платежей в этом сегменте будет только расти. Мы совершили большой шаг в развитии платежных решений для малого бизнеса и сделали услугу эквайринга более выгодной и доступной для своих клиентов. Новые технологии экономят время и деньги предпринимателя, а значит, дают ему возможности для развития своего дела».