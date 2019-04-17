Сбербанк представил сервис заключения договоров для приема платежей физлиц

Сбербанк представил своим корпоративным клиентам — поставщикам товаров и услуг, сервис заключения договоров на прием платежей физлиц.

Новый сервис, представленный в корпоративном интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн», упрощает для предприятий и предпринимателей —клиентов Сбербанка заключение договоров с банком. Теперь это можно сделать быстро, подписав заявку на заключение договора электронной подписью. Договор заключается онлайн в течение пяти минут по безбумажной технологии и не требует посещения отделений банка.

Сокращение использования бумаги в деятельности банка также позволяет Сбербанку и его клиентам вносить вклад в решение экологических проблем общества и защиту окружающей среды.

Для заключения договора на прием платежей необходимо войти в Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать услугу «Платежи физических лиц» и заполнить заявку. Уже на следующий день после заключения договора клиенты — физические лица смогут легко оплачивать услуги компании-поставщика в Сбербанк Онлайн, устройствах самообслуживания или банкоматах Сбербанка в любой точке России, а также подключить услугу «Автоплатеж».

Высокотехнологичный сервис создан в результате синергии двух блоков Сбербанка — розничного и корпоративно-инвестиционного.

Игорь Мамонтов, вице-президент - директор дивизиона «Платежи и переводы», отметил: «Новый сервис Сбербанка не только экономит время наших клиентов, но и задает новый стандарт клиентского опыта компаний — поставщиков услуг, который делает покупки и платежи еще удобнее и проще и для покупателей, и для продавцов. Теперь корпоративные клиенты интернет-банка смогут сократить издержки на заключение договоров и получить доступ к приему платежей через каналы банка простым и удобным способом, а их покупатели смогут легко оплачивать выставленные счета».