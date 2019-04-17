Сбербанк представил бизнесу сервис заключения договоров для приема платежей физлиц

Сбербанк представил своим корпоративным клиентам — поставщикам товаров и услуг — новый сервис заключения договоров на прием платежей физлиц.

Новый сервис, представленный в корпоративном интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн», упрощает для предприятий и предпринимателей – клиентов Сбербанка – заключение договоров с банком. Теперь это можно сделать, подписав заявку на заключение договора электронной подписью. Договор заключается онлайн в течение пяти минут по безбумажной технологии и не требует посещения отделений банка.

Сокращение использования бумаги в деятельности банка также позволяет Сбербанку и его клиентам вносить вклад в решение экологических проблем общества и защиту окружающей среды.

Для заключения договора на прием платежей необходимо войти в «Сбербанк бизнес онлайн», выбрать услугу «Платежи физических лиц» и заполнить заявку. Уже на следующий день после заключения договора клиенты – физические лица – смогут оплачивать услуги компании-поставщика в «Сбербанк онлайн», устройствах самообслуживания или банкоматах Сбербанка в любой точке России, а также подключить услугу «Автоплатеж».

Сервис создан в результате синергии двух блоков Сбербанка — розничного и корпоративно-инвестиционного.

Игорь Мамонтов, вице-президент – директор дивизиона «Платежи и переводы», сказал: «Новый сервис Сбербанка не только экономит время наших клиентов, но и задает новый стандарт клиентского опыта компаний — поставщиков услуг, который делает покупки и платежи еще удобнее и проще и для покупателей, и для продавцов. Теперь корпоративные клиенты интернет-банка смогут сократить издержки на заключение договоров и получить доступ к приему платежей через каналы банка простым и удобным способом, а их покупатели смогут легко оплачивать выставленные счета».