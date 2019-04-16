Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта

Сбербанк принял участие в форуме Skolkovo Robotics & AI — первом и крупнейшем форуме для индустрии, посвященном актуальным задачам в области робототехники и искусственного интеллекта. Как сообщил, выступая на церемонии открытия, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, в лабораториях Сбербанка сегодня работают над технологиями искусственного интеллекта и робототехники, виртуальной реальности и блокчейна, кибербезопасности и автоматизации процессов, новых технологий и геймификации. Недавно была открыта лаборатория в области нейронаук.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наша задача — привлечь молодых и перспективных специалистов, которые будут создавать и развивать новые технологии».

В церемонии открытия также приняли участие председатель фонда «Сколково» и сопредседатель совета фонда Аркадий Дворкович, генеральный директор «Вист групп» Дмитрий Владимиров, председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков. Модератором выступил старший вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов.

В Сбербанке существует собственный спрос на робототехнику, рассказал Лев Хасис. Банк обрабатывает почти 100 тыс. тонн наличных денег ежегодно. На сегодняшний день около 1% наличных денег уже пересчитывается роботизированными участками. Внедренные роботизированные автономные и коллаборативные системы уже имеют преимущество по сравнению с обычными процессами. Планируются дальнейшие внедрения по всей стране в десятках кассово-инкассационных центров Сбербанка.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сейчас с нашими партнерами мы работаем над созданием первой в России экспериментальной зоны доставки ценностей и грузов с помощью беспилотников. Россия — огромная страна, и для нас это очень актуально».

Лаборатория робототехники Сбербанка также завершила серию тестов прототипа экзоскелета, которую проводили совместно с одной из сколковских компаний. Сейчас уже началась пилотная эксплуатация этого экзоскелета в архивном центре банка. Опробовать эту же разработку было решено и в медицине. На стенде Сбербанка в день открытия форума присутствовал врач, который проводил длительную операцию в этом экзоскелете. Идея использования экзоскелетов врачами получила одобрение Министерства здравоохранения России.

Сбербанк также представил на форуме технологию цифрового двойника телеведущей, разработанного совместно с двумя российскими компаниями — CGF и «Центр речевых технологий».