Российский экзоскелет Exobelt испытают в лаборатории робототехники Сбербанка

В лаборатории робототехники Сбербанка компания Exoatlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета Exobelt. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Exobelt — первый, по данным Сбербанка, российский промышленный экзоскелет, который позволит снизить нагрузку на позвоночник во время подъема и переноски грузов, избежать травматизации рабочих, снизив общую утомляемость и уровень профзаболеваний на производстве. На текущий момент готов первый испытательный прототип Exobelt. Компания готова начать следующий этап разработки, приступив к ресурсным, функциональным и эргономическим испытаниям экзоскелета.

Екатерина Березий, сооснователь проекта Exoatlant, сказала: «Пилотный проект Exoatlant и Сбербанка позволит получить первый опыт реального использования экзоскелета на рабочих местах, оценить эффективность и ляжет в основу нового стандарта защиты опорно-двигательного аппарата человека на производстве. Это важнейший шаг к масштабному внедрению индустриальных экзоскелетов как нового класса средств индивидуальной защиты».

По инициативе лаборатории робототехники Сбербанка первой площадкой для таких испытаний станет кассово-инкассационный центр банка. Внедрение экзоскелета Exobelt позволит снизить утомляемость сотрудников, занятых в перемещении ценностей, что приведет к повышению производительности труда и снижению количества возможных ошибок и травм.

Альберт Ефимов, руководитель лаборатории робототехники Сбербанка, сказал: «Секрет успешного применения робототехники на производстве — оптимальная связка между человеком и роботом. Промышленные экзоскелеты в этом смысле сочетают в себе лучшее "из двух миров" — творческие и когнитивные способности человека усиливаются с помощью робота, который человек носит на себе без потери комфорта. Мы накопили некоторый опыт с промышленными экзоскелетами нижней части тела и готовы применить его в испытаниях Exobelt».

Испытания начнутся в мае 2019 г. и продлятся около двух месяцев. Ключевая задача инженеров Exoatlant на текущем этапе — определить требования к производительности и безопасности экзоскелета Exobelt для того, чтобы клиенты компании могли начать беспрепятственно использовать экзоскелеты в своих целях уже в 2020 г.