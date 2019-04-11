ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов

ВТБ запустил обновленный раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет-банке.

Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков, до опций снятия и пополнения. Теперь не нужно отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В «ВТБ-онлайн» появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения ВТБ могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».

По данным банка, в 2018 г. портфель онлайн-вкладов ВТБ увеличился в два раза, доля в общем портфеле привлеченных средств выросла с 26% до 44%. По результатам комплексного исследования, в 2018 г. мобильное приложение «ВТБ-онлайн» вошло в тройку лучших мобильных банков для iOS в рейтинге компании Usabilitylab.