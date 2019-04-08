Виталий Лавринец возглавит управление развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка

Виталий Лавринец займет должность начальника управления развития розничных цифровых платформ. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Ключевым приоритетом нового подразделения розничного блока банка станет развитие онлайн-продаж. Под руководством Виталия будут объединены все клиентские цифровые платформы розничного блока: Raiffeisen.ru, R-online, R-mobile и «Скидки для Вас». Среди задач Виталия и его команды — стратегическое развитие имеющихся платформ, поиск возможностей для увеличения количества клиентов и клиентского трафика.



«Процесс обновления всех цифровых процессов, связанных с клиентским опытом, уже принес свои результаты: на сегодня каждый четвертый клиент приходит к нам онлайн. Я уверен, что Виталий сможет вывести наши онлайн-сервисы на новый уровень, привнеся в них глубокую отраслевую e-commerce экспертизу», — отметил Роман Зильбер, руководитель дирекции по обслуживанию розничных клиентов и малого бизнеса Райффайзенбанка.

До присоединения к команде Райффайзенбанка Лавринец получил обширный опыт в области создания, масштабирования цифровых продуктов и развития каналов в крупных интернет-компаниях. Последние два с половиной года он работал в Mail.ru Group директором продуктов Am.ru и транспортной вертикали Youla.