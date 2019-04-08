Клиенты Альфа-банка получили возможность снимать наличные через банкоматы банка «Открытие» без комиссии

С 8 апреля 2019 г. клиенты Альфа-банка могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в одной из наиболее развитых сетей устройств самообслуживания на российском банковском рынке – банкоматах банка «Открытие». Об этом CNews сообщила пресс-служба Альфа-банка.

Сегодня объединенная сеть включает в себя более 25 тыс. устройств в 2,8 тыс. городов и населенных пунктов России. И клиенты Альфа-банка, и клиенты банка «Открытие» получают возможность пользоваться устройствами обоих банков на одинаковых условиях.

Объединенная сеть позволит существенно расширить географию пользования банковскими услугами. Держатели банковских карт обоих банков смогут воспользоваться объединенной банкоматной сетью, широко представленной в различных городах России, в том числе в тех, где ранее это не было возможным. Выдача наличных денежных средств через банкоматную сеть банка «Открытие» доступна как частным клиентам, так и держателям корпоративных карт «Альфа-Cash» – инструмента работы с выручкой и совершения покупок для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса.

«Объединяя сети банкоматов, мы, в первую очередь, заботимся об удобстве и комфорте наших клиентов, повышаем доступность банковских услуг и предлагаем дополнительные решения. Теперь клиенты нашего банка получили возможность совершать привычные банковские операции в банкоматах банка "Открытие" так же легко, как они привыкли это делать в устройствах Альфа-банка», — сказал руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.

На сегодняшний день у Альфа-банка общая объединенная банкоматная сеть на выдачу наличных с такими банками как Промсвязьбанк, Росбанк, УБРиР, Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Объединение банкоматных сетей позволяет значительно повысить доступность услуг для физических и юридических лиц.