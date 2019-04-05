Сбербанк запустил образовательный курс «Машинное обучение в финансах»

Сбербанк запустил бесплатную образовательную программу «Машинное обучение в финансах» на платформе Coursera.

В основе программы — накопленный банком практический опыт применения методов ML, включая управление балансом, торговые стратегии, а также прогнозирование показателей банка и макроэкономики. Курс рассчитан на шесть недель обучения, преподаватели — сотрудники блока «Финансы» и Департамента глобальных рынков Сбербанка.

Практическая ориентированность курса позволит слушателям улучшить теоретические знания и научиться применять их на практике.

Заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александр Морозов, сказал: «Применение методов машинного обучения позволяет значимо улучшить качество прогнозирования и помогает принимать более качественные практические решения по повышению эффективности деятельности банка. Сегодня на платформе Coursera мы впервые делаем наш опыт доступными для широкой аудитории специалистов».