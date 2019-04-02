«СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России

Мобильный виртуальный оператор Сбербанка под брендом «СберМобайл» расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны еще в 15 субъектах РФ: Владимирской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Абоненты «СберМобайл» смогут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, который включает в себя 15 ГБ мобильного интернета, 400 минут разговора и 50 СМС составляет от 249 до 349 рублей в зависимости от региона.

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», отметил: «Из месяца в месяц мы видим растущий спрос на услуги «СберМобайл» в регионах присутствия. Расширение географии и выход на новые территории – это возможность обеспечить большее количество жителей России не только качественными услугами связи, но и предоставить дополнительные бонусы в рамках экосистемы Сбербанка. Сегодня жителям еще 15 регионов России стали доступны услуги «СберМобайл», и я надеюсь, что они по достоинству оценят удобные каналы продаж и обслуживания, тарифы-конструкторы, повышенные бонусы СПАСИБО, контроль расходов 24/7 в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В преддверии сезона отпусков немаловажной станет возможность не только бесплатно пользоваться мобильным приложением «СберМобайл» в международном роуминге, но и звонить из мобильного приложения в сети Wi-Fi на любые номера по всему миру на условиях домашнего тарифа».

Пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», абоненты оператора, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо» от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от пополнения). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Получить сим-карту и подключиться к мобильному оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

Запуск мобильного виртуального оператора «СберМобайл» состоялся 26 сентября 2018 года. До текущего момента услуги мобильного виртуального оператора под брендом «СберМобайл» были доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Калужской Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей.